Orkdal

To personer er sendt til sykehus for undersøkelse etter et rundvelt på E39 ved Gangåsvatnet søndag ettermiddag.

Alle nødetater ble sendt til stedet etter ulykken, som ble meldt like før klokka 18.00 søndag.

Politiet opplyser på Twtitter at bilen tauen inn og det blir opprettet sak.