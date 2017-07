Rennebu

To biler tørnet sammen på E6 ved Berkårk fredag ettermiddag. Hendelsesforløpet er at en bil bremset opp for en hjort som krysset veien. Hjorten ble truffet av bilen, og det ble iverksatt ettersøk.

Sjåføren av bil nummer to var imidlertid uoppmerksom, og kjørte inn i den første bilen bakfra. Det oppsto materielle skader, men ingen alvorlige personskader. De som befant seg i bilene ble likevel sendt til St. Olavs hospital for undersøkelse.