Fikk melding om mistenkelig kjøring

Klokka 02.11 natt til søndag fikk politiet tips om mulig ruskjøring i Orkdalsveien på Orkanger. Bilisten ble stanset og kontrollert ved Shell på Bårdshaug.

- Vitner mente bestemt at de hadde sett vedkommende drikke. Men da vi stanset bilføreren og ba om blåsing, blåste vedkommende til null. Ikke alle meldingene vi får om mulig ruskjøring, er like troverdige, sier operasjonsleder hos politiet, Bernt Tiller og viser til at det eksempelvis ikke er øl i alle grønne bokser, og at det derfor kan være lett å ta feil for publikum.