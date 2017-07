Fikk sin sjette narkodom

Sør-Trøndelag

En mann i 30-åra fra STs nedslagsfelt er dømt til en betinget fengselsstraff på sju måneder med en prøvetid på to år, for oppbevaring av narkotika og kjøring i ruspåvirket tilstand. Han er også idømt ei bot på 10 000 kroner.

Vil på rett kjøl

Det var i desember i fjor hele 1,7 kilo hasj ble funnet på mannens bopel. Det regnet som en grovt narkotikaforbrytelse fordi det er snakk om så store mengder.

Det var en pågripelse i trafikken samme dag politiet gjorde funnet, etter at han ble stoppet for ruskjøring. Han var da påvirket av cannabis, tilsvarende en påvirkningsgrad på over 0,5 promille.

Mannen har kommet med en uforbeholden tilståelse og samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Han er tidligere straffedømt fem ganger for lignende forhold.

Selv om oppbevaring av hasjen isolert sett kvalifiserer til ni måneders fengsel, velger retten likevel å gi ham en betinget reaksjon da han selv er motivert for å komme seg på rett kjøl. Mannen har mange år brukt narkotika daglig.

Samtykket i vilkår

«Det er ønskelig å utmåle en straff som kan bidra til at han avholder seg fra å begå nye straffbare forhold», heter det blant annet i dommen, og det anmerkes at det er et vilkår at han gjennomfører et såkalt narkotikaprogram med domstolkontroll som et alternativ til ubetinget fengsel, for på den måten å bryte et negativt handlingsmønster, noe han har samtykket i. Mannen vedtok dommen på stedet.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300