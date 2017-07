Stygg mopedkjøring

Hemne

Politiet mottok i helga flere meldinger på det som beskrives som stygg og aggressiv mopedkjøring på Kyrksæterøra.

Venter på lappen

— Trafikk og Kyrksæterøra er to begrep som hører sammen. Siden nyttår har vi nok mottatt et titalls klager fra publikum på stygg kjøring med moped, sier fungerende lensmann Arnt Johansen ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Klagene omfatter «hopping» over fartshumper, det forekommer at tre mopeder kjører side om side, det er generell aggressiv kjøring og kjøringa medfører mye støy.

— Dette er trolig snakk om ungdom som er for unge til å kjøre opp på bil, kommenterer Johansen.

Vil få konsekvenser

Konsekvensene om du blir tatt, kan være smertefulle.

— Begår du ulovligheter som medfører brudd på vegtrafikkloven, kan du få utsettelse på oppkjøring på bil. Forårsaker du alvorlig personskade eller i verste fall at noen omkommer, kan du bli tiltalt for uaktsomt drap. Det er i det hele tatt et bredt spekter av ting som kan føre til alvorlige konsekvenser for eksempel når det gjelder yrkesvalg. Du kan være godt kvalifisert for jobben, men du får den ikke på grunn av rulleblad, sier Johansen.

Han ber derfor foreldrene om å være ekstra påpasselig med hva de håpefulle i huset foretar seg.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300