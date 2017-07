Den ene ferja må slepe den andre etter motorstopp

Ferka Frafjord som frekventerer sambandet Brekstad-Valset, fikk tirsdag i 12-tida motorstans. Ferja skal ifølge et vitne ha kollidert med kaianlegget, før den ble liggende å drive i sjøen rett utenfor. Det skal ifølge avisa Fosna-Folket ha vært 21 personer og 13 biler om bord da hendelsen skjedde.

Den andre ferja på sambandet, Ytterøyningen, kom etter hvert til unnsetning fra Brekstad for å hjelpe "søsteren".

- Først skal Ytterøyningen hjelpe til med å buksere Frafjord inn til land på Valset, dette for at biler og passasjerer skal komme seg i land. Deretter vil redningsskøyta slepe Frafjord over til Brekstad, der det er liggekai. Ytterøyningen vil da kunne gå inn i normal rutetrafikk igjen, men man vil selvsagt kun ha én ferje på sambandet Brekstad - Valset inntil videre. Har per nå ikke noe konkret tidsperspektiv på dette, sier Kari Ytreland i Norled til Fosna-Folket.

Erik Willassen ved Hovedredningssentralen sier at de ikke har opplysninger om at ferja er skadet.

Det skal være sterk vind i området.

Ferjesambandet Brekstad-Valset er nnstilt inntil videre grunnet maskinstans for det ene fartøyet, fartøy 2 vil assistere fartøy 1, informerer Statens vegvesen.

Det er akkurat nå lang kø med biler på Valset-sida som venter på ferje.