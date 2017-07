To hester i Orkdal hadde like over midnatt natt til tirsdag brutt seg ut av innhengningen sin. De havnet ute på fylkesvei 463 mellom Forve bru på Fannrem og Shell Bårdshaug.

Det var noen i området som visste hvem hesteeieren er. Og klokka 01.32 kom det ny melding: Hestene er nå tilbake der de bor.