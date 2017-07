Kjørte uten førerkort med ulovlig passasjer

En politipatrulje stanset like over midnatt natt til tirsdag to personer på en moped i Buvika.

Føreren var en 21 år gammel mann. Han hadde ikke gyldig førerkort for denne type kjøretøy. Passasjer var en mann i 50-åra.

- Føreren blir anmeldt for kjøring uten førerkort. Normalt kan han da vente seg et forelegg. Dette kan imidlertid bli litt større enn vanlig fordi han hadde en passasjer på mens han kjørte, sier Arnt Johansen, fungerende lensmann i Orkdal, Agdenes og Skaun.