Statens vegvesen gjennomførte tirsdag ettermiddag kontroll i Orkdal. De stod blant annet ved Bårdshaug stasjon langs Orkdalsveien på Evjen og i Fannrem sentrum.

Tre sjåfører ble anmeldt for manglende førerrett for tilhenger. Én ble også anmeldt for manglende sikring av lasten.

I tillegg fikk tre sjåfører gebyr for manglende bruk av bilbelte.