Laksefiskere bryr seg ikke om kjøreforbud

ST skrev torsdag 8. juni en lengre sak om ulovlig bilkjøring i Orklaparken, som går fra Forve bru og helt ned til Grønøra på Orkanger. All ferdsel med bil her er forbudt. Likevel kjører biler til og med over den nye trebrua for å komme inntil elvebredden på sone 5 på Evjen.

I artikkelen var det med et bilde av en bil som stod ulovlig parkert. ST-tipseren, som går jevnlig langs Orklaparken, sier at dette ikke er et uvanlig syn. Han mener bestemt det er laksefiskere som kjører inntil elva for å få med utstyret sitt. Han ønsket at kommunen skulle bli oppmerksom på problemet, og gjerne iverksette tiltak.

Teknisk sjef i Orkdal kommune, Nils Arne Sletvold, fortalte at det er etablert regulerte p-plasser ved Forve bru, grusbanen på Fannrem, Øyagrenda, ved kommunesentret, ved Orklahallen og p-plass ved utløpet av Gammelosen, sier Sletvold.

Problemet med biler på gang- og sykkelstien ble også tatt opp i formannskapet den andre uka i juni som en orienteringssak.

- Politikerne er klare og enstemmig på at Orklaparken skal være bil- og hestefritt. Parken er regulert med skilting i henhold til reguleringsplan. All overtredelse av disse forbud er i utgangspunktet en politisak, sa Sletvold tidlig i juni.

Randi Fagerholt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor sier at ulovlig bilkjøring i Orklaparken kan medføre anmeldelse og bøtelegging.

- Jeg oppfordrer alle om å respektere bilforbudet, sier hun.

Men: Flere ganger etterpå har det stått parkert bilen langs turstien, blant annet på sone 5 og mellom Forve bru og den gamle grusbanen på Fannrem.

STs utsendte passerte selv fiskere (fra Norge) for halvannen uke siden. Da stod to biler parkert ved elvebredden. Disse må ha kjørt flere hundre meter på turstien for å komme dit de stod.

PS! Det er også ulovlig for hester å bevege seg i Orklaparken.