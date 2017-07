Nytt bygg satt opp etter dødsbrann

Den tragiske brannen tidlig i januar 2016 kostet ett menneske livet og bygningen i Premierenna i Hovsbakkan på Orkanger ble totalskadd.

Huset ble revet og et nytt er nå bygd på samme tomta. Det er Hovsbakkan Boligstiftelse som eier bygningene i dette området, men det er Orkdal kommune som administrerer utleie av leilighetene. To familier er nå klare til å flytte inn om kort tid, skriver kommunen på sine egne hjemmesider.

Bygget har i dag to femroms leiligheter over to plan, og med romslige verandaer som vender mot sør og vest.

Styret i Hovsbakkan boligstiftelse har fulgt byggeprosessen tett, og sier seg svært fornøyd med resultatet.