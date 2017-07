Har du sportsutstyr du ikke trenger lenger?

Lånesentralen for sports- og fritidsutstyr, BUA Meldal, tar imot aktuelt utstyr mandag 10. juli.

Mottaket av utstyr foregår på ettermiddagstid, i lokalene til BUA Meldal i HOB-bygget i sentrum.

- BUA Meldal tar imot forskjellig sports- og fritidsutstyr. Det er viktig at utstyret er brukbart og ikke må repareres eller kastes etter levering. Det er altså viktig at de som leverer utstyr ser grundig over det de ønsker å gi bort. Det du ikke kan tenke deg å bruke selv, passer kanskje bedre på «tippen» enn hos BUA Meldal. BUA Meldal skal tross alt låne ut utstyret til barn og unge som ønsker å bruke ok utstyr, sier Anne Mari Svinsaas.

Men det finnes sikkert massevis av godt og brukbart fritidsutstyr rundt om på loft, i kjellere og boder hos folk, og det er nettopp dette BUA er ute etter. BUA er en nasjonal forening som skal gjør det enklere for barn og unge å låne sport- og fritidsutstyr og stimulere til aktivitet. Innkjøp av dyrt utstyr kan være en utfordring for noen familier, men der skal BUA gjøre en forskjell slik at unger får være med på aktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomi.

- Så ta en titt og finn ut hva som er fravokst og ikke i bruk, men som kan være til glede og nytte for andre, oppfordrer Svinsaas.