Uvisst hvilken straff «hasj-eleven» får

Det var onsdag 14. juni, og nest siste skoledag for elevene på Meldal videregående skole. Det som skulle være en hyggelig markering av avslutningen på et skoleår, ble til et mareritt for lærer Marit Mjøen.

Mjøen hadde servert kanelsnurrer, da en av elevene overraskende kom med et fat med kaker som vedkommende ville gi til sin lærer. Det var to små kakestykker på en papptallerken, som ble opplyst å være bakt av eleven selv.

Hun spiste det ene av kakestykkene. Etter å ha konstatert at kaken kanskje ikke var helt etter hennes smak, lot hun resten ligge på tallerkenen.

Da det var gått omtrent et kvarter etter kakespisingen, som for øvrig var dagens første måltid, begynte hun å føle meg uvel. Hun ble kvalm og svimmel.

Amulanse og lege ble tilkalt, og hun ble fraktet til sykehus. Prøver viste at hun hadde fått i seg cannabis, som er fellesnavnet på hasj, marihuana og cannabisolje.

Det er ulovlig å bruke slike stoffer i Norge. Saken er under etterforskning ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

- Vi har ikke kommet lenger i denne saken. Det er staus quo. Årsaken er at andre saker prioriteres foran denne, forklarer fungerende lensmann ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor, Arnt Johansen.

Med andre ord: Det foreligger foreløpig ingen konklusjon hvilken reaksjon eleven får etter hasj-serveringa.