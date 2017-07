Det er lenge siden dette skiltet skulle vært fjernet

Dette skiltet står fremdeles på fylkesvei 463 mellom Shell Bårdshaug og Fannrem, til tross for at bomstasjonene på E39 Øysand-Thamshavn ble tatt ned 31. januar i år.

30. mai tok ST en ringerunde til aktører som kanskje har ansvaret for å ta ned skiltet. Vi var innom både Statens vegvesen, Skanska og Orkdalsvegen.

For å rydde opp litt: Orkdalsvegen er det private selskapet som finansierte og bygde E39 Øysand-Thamshavn. Skanska eier Orkdalsvegen. Det er Vegdirektoratet (staten) som betaler Orkdalsvegen for jobben (bygging, vedlikehold og drift), som varer i 25 år (2005-2030).

60 prosent av kostnadene med nye E39 skal finansieres gjennom bompenger, som betales av Bomvegselskapet E39 til Vegdirektoratet. Vegdirektoratet «lønner» igjen Orkdalsvegen for drift og vedlikehold, noe som betyr at deler av bompengene brukes til dette formålet.

Uansett ansvarsforhold: Mads Ole Kringen, senioringeniør i Statens vegvesen, uttalte følgende: - Vi gjør det ikke verre enn at jeg varsler noen her, slik at skiltet blir tatt ned.