Rettet opp rekkverk-tabbe

I store deler av mai og starten på juni pågikk det rekkverksarbeid på gammelveien mellom Børsa og Thamshavn på Orkanger.

- Arbeidet er en del av fylkeskommunens fornyingsprogram når det gjelder rekkverk, fortalte Øyvind B. Mæhle, overingeniør og byggeleder i Statens vegvesen, til ST i begynnelsen av juni.

Men: Det undres på om rekkverk-arbeiderne ble vel ivrige i tjenesten, for stien ned til den populære badestranda på Grønlandsskjæret ble blokkert. Badegjester som parkerer på den lille lomma ved gammelveien, måtte nå klatre over rekkverket eller krype under.

Mæhle kunne ikke forklare hvorfor det ikke var avsatt en åpning her.

Kort tid etter dialogen med ST, ble imidlertid tabben rettet opp. Nå er det åpning i rekkverket igjen slik at badegjester kan gå ned den gamle stien uten å klatre over eller krype under.

Når det er sagt: Den opprinnelig parkeringsplassen til Grønlandsskjæret er et par hundre meter lenger bort. Her er det avsatt parkeringsareal og laget en ny og bredere vei ned til stranda.