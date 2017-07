Ble levert inn over 8000 våpen

Fra 1. mars ble det åpnet for du kan innlevere ulovlige skytevåpen til politiet uten å risikere straff for ulovlig våpenbesittelse. Våpenamnestiet gjaldt fram til 31. mai.

Våpenamnesti er når myndighetene i et land frafaller strafferettslig ansvar for personer som har registreringspliktige våpen som ikke er registrert, ved at det blir enten innlevert for destruksjon, salg, eller registrering.

Det har vært to våpenamnesti i Norge, første gang 1. september 2003 til 30. august 2004, hvor 35 724 våpen og 22 tonn med ammunisjon ble innlevert.

Andre gang med våpenamnesti var fra 1. mai til 30. september 2008, hvor 13 660 våpen og 10 733 kilo ammunisjon ble levert inn.

- I år kom det inn i overkant av 8000 våpen. Det er en betydelig nedgang fra de to tidligere amnestiene, sier Arnt Johansen, fungerende lensmanns i Orkdal og Agdenes.

I midten av april fortalte Randi Fagerholt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor følgende: For kommunene Orkdal, Agdenes, Skaun, Meldal, Hemne og Snillfjord hadde det ved inngangen til påska kommet inn 19 våpen til destruksjon. Dette var både hagler og rifler. I tillegg var det kommet inn 11 hagler og tre våpendeler til etterregistrering.

- Responsen er vel som forventet. Dette er det tredje amnestiet. Vi forventer større pågang i siste halvdel av mai, sa hun.

Johansen har ikke oversikt over sluttresultatet ved det lokale lensmannskontoret.

Når våpenamnestiet er over, risikerer alle som tas med ulovlige våpen inntil to års fengsel. I grove tilfeller er strafferammen seks år. Har man da våpenkort for annet våpen, må man i tillegg påregne at dette tilbakekalles.