Fyllekjørte - og fortsatte drikkinga

Skaun

Ei kvinne i 40-åra bosatt i Skaun kommune, må møte i retten tiltalt for to brudd på vegtrafikkloven.

Ifølte tiltalen utferdiget av Politimesteren i Trøndelag, kjørte hun først i fylla, for deretter å fortsette drikkinga etter at hun kom hjem. Kvinnen har utvist grov uaktsomhet da hun burde ha forstått at hun kunne bli gjenstand for politietterforsking etter den første kjøreturen i fylla.

Hun må påregne å få inndratt førerkortet for en periode.