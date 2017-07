Nærkontakt med gaupe

Orkdal

Veronika Holder Bjørk og Einar Klomsten fra Trondheim fikk i forrige uke øye på en sjelden skapning på Geitastranda. Ei gaupe sto så staselig og tittet på dem fra et jorde.

Første gang

— Vi har fritidsbolig på Geitastrand og var på vei til jobb hjemme i Trondheim. Klokka var ca. seks på morgenen da vi fikk øye på gaupa, forteller Einar Klomsten.

De stoppet bilen, rygget litt tilbake og fikk tatt et par knips med mobilkamera før gaupesafarien var over.

— Det ble dessverre ikke topp kvalitet på bildene. Vi så den i maks tjue sekunder på 30-40 meters avstand før den stakk av. Den la ikke på sprang, men luffet opp i skogen. Det er første gang jeg har sett ei gaupe i levende live, forteller han.

Har bevis

I ettertid har han også snakket med erfarne hobbyfotografer som har ferdes rundt i naturen.

— De har aldri før sett gaupe, så den er nok sjelden. Men nå har vi altså fotobevis på at vi faktisk har sett gaupe, så nå kan mine arbeidskolleger bare «mobbe» meg så mye de vil med at jeg har sett både krokodille og elefanter på Geitastranda, sier Einar Klomsten med et smil.

