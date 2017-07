Råkjørte med to barn i bilen

Orkdal

En mann i 30-åra bosatt i Orkdal, må betale ei bot på 12 000 kroner for råkjøring. Han er også fradømt retten til å kjøre motorvogn for en periode på fem måneder.

Det var i juni i år han ble stoppet av politiet. Han holdt da en hastighet på 122 km/t i en 80-sone. Kjøringa skjedde ikke i hjemkommunen.

I retten avga han en uforbeholden tilståelse, og samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Retten kaller forholdet en alvorlig fartsovertredelse, og det tillegges skjerpende vekt at han hadde to barn i bilen under kjøringa.

Mannen er yrkessjåfør, og er nå permittert uten lønn den tida førerkortet er beslaglagt. Retten gjør ikke noe unntak for yrkessjåfører, og ser ingen grunn til å endre på minstetiden for at førerkortet er beslaglagt.

Mannen vedtok dommen på stedet.

