Det gjorde lørdagen til en historisk dag for de to små øyene ytterst i Trondheimsleia, Nord- og Sør-Leksa. Landbruksminister Gunhild Øyangen var til stede og klippet over snora og erklærte brua mellom de to øyene for åpnet.

– Et 25 år gammelt ønske blir nå oppfylt, sa ordfører Audun Selbæk før landbruksministeren klippet over snora. Tanken og ønsket om ei bru var en hard og frustrerende kamp for øyboerne. Som ordfører var han interessert i bosettinga i utkantstrøk og hadde jobbet i flere år for at leksværingene kunne få bru mellom øyene.

Da Øyangen klippet over snora, fortalte hun at hun også hadde vært med i kommunestyret og arbeidet for utkantstrøkene. Og som landbruksminister følte hun at veien og brua mellom de to øyene også hadde med hennes departement å gjøre, ettersom den også skulle fungere som jordbruksvei.

Et femtitalls mennesker møtte frem for å overvære den historiske begivenheten på Leksa, og øyboerne markerte videre åpninga av vei/bru-prosjektet med å spandere laksemiddag på landbruksministeren med familie, ordføreren og formannskapet i Agdenes, representanter fra teknisk etat, fra landbrukskontoret i Sør-Trøndelag, entreprenør Jon Bjørgan med sin arbeidsstokk, og andre innbudte gjester.

Ordfører Selbæk kunne fortelle videre at dette var noe som øyboerne hadde kjempa for i mange tiår, men at det ikke var før Leksa fikk sin Runa Leksen at det virkelig satte i gang. Hun ville ikke gi politikerne fred, og skrev, ringte, og spurte hvor saken sto. Og det måtte visst til, for det var ikke før hun satte i gang at sneballen begynte å rulle.

Kostnadsoverslag ble innhenta, det ble søkt om tilskudd, og anbud ble utlyst. Ordføreren roste landbruksetaten for fin støtte og oppbacking hele tida, og takket spesielt Krangsås ved fylkeslandbrukskontoret for positiv holdning.