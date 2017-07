Mangler avhør av vitner som er på ferie

Mandag ettermiddag 3. juli mottok politiet en voldtektsanmeldelse i Skaun.

- Dette skal ha funnet sted en plass i Skaun i løpet av helga, sa Arnt Johansen, fungerende lensmann i Orkdal, Agdenes og Skaun.

Politiet gjennomførte tekniske undersøkelser på åstedet. I tillegg ble fornærmede helsemessig undersøkt.

- Vi har avhørt fornærmede og mistenkte, i tillegg til ett vitne. Det gjenstår avhør av to andre vitner. Etter dette vil vi be juristen vurdere om det er behov for ytterligere etterforskning i saken, sa Johansen på onsdag 5. juli.

- Hvor gamle er fornærmede og mistenkte?

- Det jeg kan si er at det er snakk om unge mennesker, over den seksuelle lavalder.

- Hvilken relasjon har de med hverandre?

- Det er ukjent for meg, utover at det er åpenbart at de har kjent hverandre fra før, sier Johansen.

Lensmannen ønsker ikke å si konkret hvor den angivelige voldtekten har skjedd.

- Det er ikke på en privatadresse eller et forsamlingshus. Det dreier seg mer om et lokale som kan disponeres av et større antall mennesker, sier han.

Saken står fortsatt på vent. Årsak: Det mangler avhør av to vitner, som begge er på ferie.