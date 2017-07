Se hva han har i hagen

Mens andre har vannfontener, hagegnomer og lysthus i hagen, har Atle Berkvist pyntet opp med et lokomotiv fra 1938.

- Det er mange som bremser opp for å se når de passerer her, ja, ler 31-åringen, som bor helt inntil fylkesvei 65 i Elvadalen mellom Svorkmo og Drogsetmoen i Meldal kommune.

Bakgrunnen for «stuntet» er Bergkvists lidenskapelige interesse for tog. Han jobber til daglig som vedlikeholdsplanlegger ved Marienborg i Trondheim. Her har han ansvaret for vedlikeholdet av 17 diesellokomotiv.

Ni tonn

- Hva er det du egentlig har i hagen?

- Det er et skiftelokomotiv fra 1938. Det har siden 1982 blitt brukt til å dra vogner inn og ut av verkstedet på Marienborg. Nå var det blitt så gammelt at det skulle kastes. Da ville jeg i stedet ta det med hjem, forteller han.

Det drøyt ni tonn tunge loket ble i begynnelsen av mai i år lastet opp på en lastebil med verkstedkrana og fraktet til Meldal. Bergkvist hadde på forhånd bygd en 6,5 meter lang skinnegang som fundament.

Ikke helt A4

- Det gikk greit å tippe det av og rulle det inn på sporet, forklarer han.

- Det er jo ikke helt vanlig å ha dette i hagen?

- Nei, det er ikke helt A4. Men jeg er heller ikke det, humrer han.

- Har du samboer eller kjæreste? Og hva sier eventuelt hun til dette?

- Nei, jeg er singel og bestemmer selv hva jeg gjør på min egen eiendom, fastslår han.

Kjøpte veihøvel

- Har du lenge planlagt å pynte opp hagen med et lokomotiv?

- Nei! Dette begynte egentlig på sosiale medier. Jeg har jo interesse for veterantraktorer også. Jeg har cirka 20 stykker av dem, i tillegg til en dumper, et par hjullastere og en veihøvel. Noen spurte: «Hva blir det neste?» Jeg sa på tull at det måtte bli et lokomotiv, og slik ble det, ler han.

- Men hva skal du med en veihøvel?

- Nei, jeg har jo egentlig ikke bruk for det. Men det er artig å ha, og kanskje er det noen som en dag har bruk for å skrape veien sin. Hvem vet? halvt spør og halvt svarer Bergkvist.

Krever en del plass

- Men hva blir det neste nå?

- Nei, nå må jeg ta det litt med ro. Det krever jo litt plass å ha alt dette utstyret også, innrømmer han.

- Har noen stoppet ved huset ditt og gått inn på eiendommen for å se på lokomotivet?

- Ja, nylig kom det en person fra Skaun. Han hadde med seg noen amerikanere som ville se på dette. Det var jo bare artig, sier 31-åringen.

- Så nå er du blitt guide på egen eiendom?

- Ja, det var jo ikke meninga akkurat det, da. Men når noen er interessert, så må man jo stille opp, sier han.