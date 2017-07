Orkdal

Ti minutter før midnatt torsdag ble en syklist påkjørt av en bil på Fv 462 i Orkdal. Uhellet skjedde ca. 300 meter sør for avkjørselen til Solem.

Politiet melder på Twitter at vedkommende som ble påkjørt klaget over smerter i rygg og nakke. Ut over det er ikke skadeomfanget nærmere beskrevet.