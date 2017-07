Vi har ikke råd til et nytt Høyre-eksperiment med skolen

Faktasjekksiden faktisk.no har i den siste tiden satt lys på hvilke konsekvenser privatskoler vil ha for den offentlige fellesskolen. Er det virkelig slik at å opprette en privat skole fører til at man må legge ned en offentlig skole?

For oss i Sør-Trøndelag som jobber med skolepolitikk hver eneste dag som skoleeiere er trusselen fra privatskoler mot fellesskolen høyst reell. For hver eneste elev som flyttes fra den offentlige skolen til en privatskole, mister den offentlige skolen 107.700 kr. For yrkesfagelever er summen enda høyere. Nye privatskoler er derfor et direkte kutt i skolene som vi i dag har i Sør-Trøndelag.

I 2015 ønsket Trondheim Montessoriskole AS å opprette en skole med 360 elevplasser i Trondheim. Det ville medført et direkte kutt i fylkeskommunens midler på 34,2 millioner kroner. For hver krone fylkeskommunene bruker, går i dag halvparten til opplæring og videregående skoler. Det sier seg selv at et kutt i fylkeskommunenes budsjetter blir et skolekutt. Det ville vært et kutt tilsvarende nesten hele budsjettet til Meldal videregående skole. Arbeiderpartiet mener vi skal ha gode videregående skoler der folk bor, for å ta hele Sør-Trøndelag i bruk.

Vi vet at flere nye privatskoler opprettet i Trondheim vil bety en utradering av yrkesfaglinjer og skoler i distriktet, som allerede i dag balanserer på en knivsegg for å få det til og gå rundt økonomisk. Det koster å drive skoler på Oppdal, i Hemne og på Hitra, men naturressursene og verdiene ligger ikke i Trondheim sentrum. De høstes fra fjellet, skogen og fra havet. Uten den verdensledende industrien i hele Orkdalsregionen og ledende bedrifter som Simpro og Rupro, blir det få muligheter for NTNU og Sintefs kloke hoder til å anvende forskning i Trøndelag.

Hvorfor er trusselen reell akkurat nå? FrP og Høyre har gitt private skoler rett til statsstøtte, og hopper bukk over folk som bor i Trøndelag ved spørsmål om opprettelse av nye private skoler i fylket vårt. Her ønsker Arbeiderpartiet en garanti, for at lokaldemokratiet både kan få si ja, men også nei når flere privatskoler ikke vil bidra til en bedre skole for alle.

Høyre har prøvd å gjennomføre en storstilt privatisering i ett jafs før. Det Høyres kulturminister, Linda Hofstad Helleland, omtaler som å «skvise så mye tannkrem ut av tuben at Arbeiderpartiet ikke får puttet den tilbake.» Denne gangen går de roligere frem, men vi vet at en massiv utbygging av private skoleplasser i Norge er det høyrepartiene ønsker. I Trondheim ble det, før forrige gang Arbeiderpartiet tok tilbake makten etter Høyre, søkt om over 1300 elevplasser i private skoler. Det ville påført elever flest i Sør-Trøndelag et tap på 140 millioner kroner til fordel for privateide skoler.

For å dekke opp 140 millioner i fylkeskommunens opplæringsbudsjett, ville man måtte kutte midler tilsvarende hele budsjettet til Selbu, Rissa, Åfjord, Hemne og Frøya og Hitra/Guri Kunna videregående skole. Disse skolene ville måtte legges ned. Elever i distriktet ville vært nødt til å flytte fra foreldrene sine eller reise i flere timer hver vei for å gå på videregående skole i stedet for å gå på en skole nært der de bor og nært næringslivet som trenger å bli kjent med elevene.

Den viktigste utfordringen i norsk skole i dag er frafallet. Hvert eneste år faller 15.000 elever ut av videregående. 1 av 4 mestrer ikke skolehverdagen. Elever som sliter med motivasjonen trenger tilpasning, utplassering i arbeidslivet og oppfølging, ikke tvangsflytting. Å tvangsflytte elever som ønsker å bo hjemme skaper ikke høyere gjennomføring, det skaper høyere frafall. Vi i Arbeiderpartiet mener det er viktigere at elever skal ha muligheten til å gå på sin nærskole enn at man skal starte et ideologisk eksperiment som ikke er billigere og ikke er bedre. Det viktigste i livet må også være det viktigste i politikken. Det viktigste i livet er barna og elevene våre. Opplæring er det offentliges ansvar, og fellesskolen er en av de viktigste byggesteinene i det norske samfunnet.

Privatskolekutt er lik kutt i den offentlige skolen. Vi har ikke råd til et nytt Høyre-eksperiment. Arbeiderpartiet er garantisten for at elever skal gå på skole nært der de bor og der verdiene skapes og naturressursene høstes.

Kirsti Leirtrø

4.-kandidat for Sør-Trøndelag Arbeiderparti

Kristian Torve

5.-kandidat for Sør-Trøndelag Arbeiderparti