Dette frister ikke de nærmeste dagene

Været

Værdeprimert? De neste to dagene gir ikke håp om at humøret skal bedre seg. Det er så vidt gradestokken kryper over ti grader, ifølge prognosene fra yr.no.

ST har sjekket været på Orkanger, Kyrksæterøra, Hemnskjela og Berkåk fram til tirsdag, og da favner vi nok det aller meste av nedslagsfeltet.

Fellesnevneren er som følger: Søndag, altså i dag, er/kommer temperaturen opp i «hele» 14 grader på de tre førstnevnte stedene, Berkåk må nøye seg med 13.

Mandag 8–10 grader på Orkanger, 6–11 på Berkåk. Kyrksæterøra og Hemnskjela får temperaturer opp i 13 grader.

Tirsdag går fra vondt til verre; det meldes om 9–12 grader på Orkanger, noe av det samme på Kyrksæterøra og Hemnskjela. På Berkåk ligger det an til 8–9 grader.

Felles for alle dager på samtlige steder er flau/svak vind og lett bris, med nedbørsmengder fra null (bare unntaksvis) og litt over én millimeter.

Ingenting så galt at det ikke er godt for noe, som det heter; akkurat slike værmeldinger kan få reiseoperatører med sydlige reisemål til å gni seg i hendene.

Vi nøyer oss derfor foreløpig med ei lita omskrivning av en kjent sang: «Jeg tror, jeg tror på sommeren, jeg håper snart det kommer en... ».