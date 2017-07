Fiskemåkeungene på Bårdshaug

Ved helsestasjonen på Bårdshaug har det i sommer vært ekstra aktivitet. Et måkepar og deres to barn har flyttet inn, og de som hyppig har besøkt området for å se på aktiviteten ved den såkalte Thams-paviljongen, har også kunnet følge med på barna. Fra de var små og gikk rundt på taket av helsestasjonen i juni, til de nå i de siste dagene har begynt å utvikle vinger og flyveferdigheter. Skjønt, helt ferdigutviklet er ikke sistnevnte, enda.

De små tripper rundt på bakken ved paviljongen og parkeringsplassen foran helsestasjonen, mens foreldrene sitter på takene rundt og holder årvåkne blikk med de håpefulle. Og skulle noen, for eksempel en amatørfotograf, komme dit med et håp om å få noen bilder av fremgangen på paviljongen, vet de å si ifra. Da kan man lett bli stupt etter, samt få både seg selv og omgivelsene dekket i ekskrementer, om man ikke er påpasselig.

Da er det kanskje tryggere å komme i bil, og sitte med vinduet halvveis nedrullet, mens man gir opp alle tanker om å gå ut og ta bilder av paviljongen gjennom gjerdet, og heller konsentrerer seg om måkekyllingene.