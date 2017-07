Front mot front

Snillfjord

To biler har frontkollidert på Fv 714 ved Mjønes i Snillfjord.

Nødetatene er på vei, melder politiet på Twitter like etter klokka 17.00.

Like før klokka 17.30 sirklet et helikopeter over ulykkesstedet på søk etter landingsplass.

Tre biler og i alt sju personer var involvert. Ingen er fastklemt, og samtlige sju var ved bevissthet.

- En lege var en av de første på ulykkesstedet. Vedkommende startet umiddelbart bistand til de involverte, opplyser operasjonsleder Bernt Tiller ved Trøndelag politidistrikt.

Vegen er helt stengt, og det pågår hektisk redningsarbeid på stedet. Det er lange køer i begge retninger, melder STs fotograf på stedet.

Ca. klokka 18.30 ble det meldt at veien åpnes igjen ganske straks.