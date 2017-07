Trønderrock i Valsøybotn

Halsa

– Det blir skikkelig Rock 'n' Roll når TNT kommer hit 19. juli med det beste bandet de har hatt gjennom tidene, sier leder i Fosskonserten, Lars Botten.

120 av rundt 500 innbyggere i Valsøybotn trår til når Fosskonserten arrangeres av Valsjøyfjord IL og Halsa historielag, for 14. år på rad.

– Vi er veldig glad for de frivillige som stiller opp. Mange bruker faktisk ei uke av ferien sin på å bidra. Og nå begynner det meste å komme på plass, sier Botten.

Tekkes trønderne

– Vi må kjøre litt ekstra trøndermusikk nå, for å tekkes Trønderne om vi skal slås sammen, ler Botten, og tilføyer at de for to år siden prøvde musikk fra Nordmøre.

Det var for øvrig ikke helt vellykket da værgudene slo seg skikkelig vrang.

– Det er vel det eneste året vi har måttet flytte konserten til teltet. I år ser det veldig bra ut, og konserten går som planlagt i det fantastiske amfiet vi har ved fossen, sier Botten.

Hitparade

– Å samle populære trønderband til en egen Trønderfestival ble første gang gjort for ett par år siden på Gran Canaria, hvor de siden har møttes til en årlig opptreden. Kun ett par konserter er gjort på norsk jord, men nå er det duket for Trønderfestival på Møre, sier Botten.

På plakaten har de TNT, som er hovedattraksjonen, og Trønderfestivalen bestående av: Dag Ingebrigtsen, Petter & Magne (fra Sie Gubba), Børge Rømma (fra Too Far Gone) og Becca. FestivalBandet, med musikere fra Terje Tysland band og gitarist Daniel Viken (har vikariert i DDE), skal akkompagnere de fire sistnevnte artistene.

– Alle artistene lover å spille kjente sanger. Det blir en hitparade og vi håper på allsang, smiler Botten.

TNT i toppform

– Vi avslutter konserten med TNT, som kommer med det beste bandet de har hatt gjennom tidene. Tony Harnell på vokal, Ronni Le Tekrø på gitar, Diesel Dahl på trommer, Roger Gilton på tangenter og Ove Husemoen på bass. Så da blir det skikkelig Rock 'n' Roll t slutt, sier Botten fornøyd.

TNT meldes å være i knallform og feirer 30-års jubileum med legendariske «Tell no Tales» som vant Spelemannsprisen i 1987. For tiden tilbringer de en del tid i studio for å spille inn sitt nye album som utgis kommende år. TNT har dratt fulle hus på blant annet Rockefeller (Oslo), Union Scene (Drammen), Royal Garden (Trondheim) og Kongesalen Radisson SAS (Bergen) i år. Det ligger an for ett skikkelig «rockebrus» i fossen i år.

Tilrettelagt

– Bøndene har slått gresset og låner ut åkrene til parkering, festivaltelt med middagssalg finnes på fotballbanen, flytebryggene ligger klar til å ta imot båtfolket, forteller Botten.

Han fremhever også arenaen konserten gjennomføres på og den spesielle stemningen som oppstår.

– Arenaen er jo helt fantastisk med amfi i en foss. Bare dét trekker ekstra folk. Jeg gleder meg, smiler Botten.