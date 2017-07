Busspasasjerer bøtelagt

UP gjennomførte mandag en såkalt adferdskontroll ved avkjøringa fra E39 i Børsa.

- Vi har sjekket rundt 30 kjøretøyer, derav alle regionbussene, og det vi har sett på er beltebruk og mobiltelefonbruk. I tillegg har vi tatt promilletest av samtlige sjåfører vi har kontrollert, opplyser politibetjent Viggo Hansen i UP.

Hansen forteller at kontrollen førte til tre forelegg, alle som følge av at sikkerhestbelte ikke var i bruk. Blant de som ble bøtelagt, var to busspassasjerer.

- Det er passasjerene som selv er ansvarlige for å sikre seg med belte når de reiser med buss. I dag ble det utstedt gebyr til to passasjerer som ikke brukte belte, og det er to for mange, sier Hansen.