På langtur med hjemmesnekra tilhenger

Snillfjord

Politiet gjorde søndag en «interessant fangst» ved Fv 714 i Snillfjord. Flere enheter var på vei tilbake fra ulykka på Fv 714 , da det ble inngitt tips om en snedig ekvipasje ved veien.

— Noen hadde observert og reagert på en bil med henger med en båt oppå, forteller fungerende lensmann Randi Fagerholt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Det viste seg å være en hjemmesnekra tilhenger. Den var uregistrert og var nok heller ikke i sikkerhetsmessig tipp, topp stand. Dette i seg selv gir grunnlag for anmeldelse. Det viste seg videre at bilføreren ikke hadde gyldig førerkort for å kjøre bil med henger, og til sist var det utstedt begjæring om at bilen skal avskiltes.

— Mannen fikk førerkortet beslaglagt, sier Fagerholt.

Det vil være en skjerpende omstendighet når mannen skal få sin straff at han har kjørt helt fra hjemtraktene i Røros til Snillfjord og begått så mange lovbrudd på én gang.