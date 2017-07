Rennebu

Viltnemnda i Rennebu ble tilkalt sist fredag, etter melding om at en elg ble vel nærgående i et boligfelt på Berkåk.

— Dette er et gjentakende problem, men uten at vi har fått melding om at elgen er aggressiv, får ST opplyst fra lensmannskontoret.

Elgens videre skjebne kjenner politiet ikke til da det er viltnemnda som er myndighet til å fatte beslutning om eventuelle tiltak.