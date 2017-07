Kjøpte hjertestarter til sentrumsgård

Gjensidige Orkla har kjøpt hjertestarter som skal kunne brukes av alle som holder til i Remegården i Orkanger sentrum.

Tilgjengelig

Forsikringsselskapet er en av gårdens leietakere.

- Det er viktig for oss å være en trygg og god arbeidsplass, samt at vi synes et såpass stort bygg som Remegården må ha en hjertestarter. Dår vi bestemte oss for å kjøpe inn en hjertestarter, var det en selvfølge å gjøre denne tilgjengelig for alle i gården. Vi har derfor valgt å henge den opp i gangen ved trapp og heis, hvor alle har tilgang, forteller daglig leder i Gjensidige Orkla, Sidsel Rian.

Informasjonsmøte

Hjertestarteren er ifølge Rian svært brukervennlig, og beboere og leietakere i Remegården er blitt informert om hvordan den skal brukes.

- Vi inviterte alle, både beboere og næringsliv, til et informasjonsmøte i våre lokaler hvor det ble vist en video og gitt en kort presentasjon om hvordan hjertestarteren skal brukes. Vi håper at hjertestarteren bidrar til at ansatte, kunder, beboere og besøkende føler seg tryggere i Remegården, sier Rian.