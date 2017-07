Råkjørte i Flåklypa-bygda

Sør-Trøndelag

En mann i 50-åra bosatt i STs nedslagsfelt ble gjennomsnittsmålt til 128 km/t i en 80-sone i Alvdal i mai. Fartsovertredelsen skjedde i forbindelse med forbikjøring.

Nå er han dømt til en betinget fengselsstraff på 15 dager, med en prøvetid på to år. Han er dømt til å betale 10 000 kroner i bot, og han er fradømt retten til å kjøre motorvogn for en periode på seks måneder. Mannen vedtok dommen.

I retten avga han en uforbeholden tilståelse, og samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Tilståelsen er vektlagt i formildende retning. Skjerpende i saken er at han hadde to aktive prikker i førerkortet fra før. Han er tidligere også straffet for «en mindre alvorlig» fartsovertredelse.

Retten har ikke tatt hensyn til at mannen er yrkessjåfør. Han blir nå permittert uten lønn den tida han blir uten førerkort.