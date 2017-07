Råkjørte med henger

Snillfjord

Politiet mottok like før klokka 11.00 tirsdag melding om råkjøring på Fv 714 i Snillfjord.

Melder kontaktet politiet og fortalte at han nettopp ble forbikjørt av en bil med henger som fraktet en vannskuter.

— Den lokale UP-patruljen rykket ut og fikk stoppet bilen. Sjåføren var en mann i 40-åra fra en annen kant av landet. Han fikk pålegg om å bedre trafikkadferden sin. Ut over det ble det ingen reaksjon. Likevel er det et eksempel på at politiet reagerer når publikum tipser oss når de observerer ting i trafikken, sier fungerende lensmann Randi Fagerholt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.