Årets jordbær er ekstra søte

Lensvik

Årets jordbær har latt vente på seg, men nå er det håp. Varmt vær i dagene fremover vil få frem riktig farge på den deilige bæra, ifølge både Lars Arne Landrø og Elsa Tøndel i Lensvik.

Lang modningstid

– Det så bra ut i midten av mai, men siden har det vært kaldt og dårlig vær. Da stoppa det litt opp, sier Landrø.

Den gledelige nyheten er derimot at bæra har fått «godgjort» seg litt ekstra, så årets bær er ekstra søte.

– Den har nytt godt av de stakkars solstrålene som har vært. Jordbærsorten Sonata importeres til butikkene hele året, fra blant annet Belgia, men den raske modningstiden gjør at den ikke blir like søt som de norske bærene, forklarer Landrø.

Forskjellig smak

På gården Landrø har de tre sorter bær som selges: Sonata, Korona og Zefir. Det er stor forskjellig i smak og konsistens, og bærene har forskjellige bruksområder – selv om alle kan spises som de er.

– Sonata selges til butikk, blant annet fordi den er mest holdbar, og er kjempebra dessertbær. Korona er den vi selger mest av og som er søtest, mens Zefir er den som er best egnet til syltetøy, sier Landrø.

– Lensvikbæra er best

På gården plukker de nye bær hver morgen. Noen blir kjørt til Orkanger for salg i bod mens resten står for salg på gården.

– Vi begynte salget på Orkanger for en uke siden, med to kasser bær, smiler Landrø og tilføyer at antall kasser sannsynligvis dobles mange ganger neste uke.

Knut Håvard Åsmul kommer innom gården for fjerde gang mens ST er der. Han bekrefter det Landrø sier om søtsmaken på bæra.

– Jeg er veldig kresen på bæra, og den beste bæra får jeg kjøpt her. Jeg har prøvd å kjøpe flere ganger i butikk utenom sesong også, for den ser jo fin ut, men smaken gjør meg like skuffet hver gang, sier Åsmul, som legger til at han slettes ikke trenger sukker på årets Korona fra Landrø.

Den er søt nok.

Nok bær har de ikke hos Tøndel heller. De få modne bærene som har kommet blir fortløpende levert til butikk.

– Det er veldig sein sesong, jordbæravlingene er jo veldig væravhengige. Så nå er vi helt i begynnelsen av salget, sier Elsa Tøndel.

Hun melder at avlingene ser fine ut, og at det er håp når det blir varmere i været.

