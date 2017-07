Dampet og stekt blomkål

Blomkål er mild og mager i smaken, og den bør egentlig ikke tukles for mye med. Blomkål har et bredt bruksområde, langt mer en dampet og som suppe som nok er mest brukt. I dagens matspalte har jeg valgt å lage en blomkålsalat med to tilberedningsmetoder, en dampet og en stekt og en sydhavsinspirert rustikk tomatsaus. Dette kan serveres som en forrett, lunsj eller en siderett til sommerens grillmaten

Til 4 personer

1 blomkålhode

50g meierismør

4 saftige plommetomater

2 fedd hvitløk

½ rødløk

Saften av ½ sitron

bladpersille

4 ss extra virgine Olivenolje

4 skiver god spekeskinke

Salt og pepper

Start med tomatsausen:

- Finhakk rødløk, hvitløk å legg dette i en ildfast form

- Grovdele tomaten, legg dette i formen sammen med løken.

Bak dette i 15 minutter på 250`c, for så å ta det ut av ovnen, tilsett persille, sitronsaft, og olivenolje. Press dette sammen med en gaffel til en rustikk tomatsaus. Smak til med salt og pepper.

- Ta halvparten av blomkålen og del den i små buketter, legg den i en kjele med kaldt vann, gi den et oppkok og slå av vannet, det skal være tyggemotstand i bitene.

- Ta den andre halvparten, samt stilken å finkutte. Stek den gylden i meierismør, dette gir blomkålen en fin nøttesmak.

Legg tomatsaus i bunnen av en tallerken, legg blomkål over og riv litt spekeskinke på toppen.