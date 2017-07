«Frieriet» i bilder

Hemne

Tre forestillinger av spelet «Frieriet» er i skrivende stund ferdigspilt for praktisk talt tre fulle hus i Wesselgården. Dette har vært et sentralt innslag under Øradagganj 2017.

Andreas Ven Langø har skrevet manus og har også regien, i tillegg til at han spiller en sentral rolle i oppsetninga. Frieriet er et samarbeidsprosjekt med Hemne Teaterlag.

Her er et knippe bilder. Anmeldelse kommer på nett og i papir over helga.