Til sykehus etter krasj

En 16-årig motorsyklist fikk skader i bekken og bryst etter å ha krasjet med en bil på Kyrksæterøra fredag ettermiddag. MC-føreren ble fløyet til St. Olavs hospital.

Bil og motorsykkel kjørte i samme retning, med motorsykkelen bakerst. Samtidig med at MC-føreren skulle kjøre forbi, svingte bilføreren og krysset veien. Resultatet ble et sammenstøt, og motorsyklisten havnet i bakken. Det opplyser operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Trond Hamgaas.

Det ble kun marterielle skader på bilen, som kunne kjøre videre etter ulykken. Politiet opplyser at det ikke var aktuelt med beslag av førerkort for noen av førerne, men at det er opprettet sak på forholdet.