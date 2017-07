- Kaffe og Cola gir falsk trygghet

Å sovne bak rattet kan få alvorlige konsekvenser. En ny undersøkelse viser nedsående resultater for fylket. 60 prosent av bilførerne i Sør-Trøndelag sier de har vært redde for å sovne når de har kjørt bil. Åtte prosent sier de faktisk har sovnet bak rattet. Det viser en ny undersøkelse Ipsos har gjort for Gjensidige.

- At så mange har vært nær ved å sovne eller faktisk opplevd å sovne mens de kjører bil, er skremmende, sier bilekspert Jan Fleinsjø i Gjensidige.

Dobbelt så mange menn som kvinner

Over dobbelt så mange menn som kvinner har sovnet bak rattet. Det er også en tendens til at personer i 30- og 40-årene svarer hyppigere ja på begge spørsmålene enn de yngste og de eldste.

Livsfarlig trøtthet

Gjensidige har årlig flere titalls skadesaker knyttet til sovning bak rattet.

- I slike tilfeller blir erstatningen ofte redusert med 20 prosent. Men det viktigste å tenke på er at du setter ditt eget og andres liv på spill hvis du fortsetter å kjøre selv om du er trøtt, sier Fleinsjø.

- Kaffe og Cola er falsk sikkerhet. Det eneste som hjelper er å stoppe og sove eller bytte sjåfør, sier Fleinsjø.

Statens vegvesen anslår at hver åttende dødsulykke helt eller delvis skyldes at sjåføren var for trøtt. På landsbasis skjer mer enn hver tredje ulykke med drepte og hardt skadde om sommeren.d