Maskert mann skapte frykt

Hemne

En mann iført maske, slåsshansker og T-skjorte med hakekors tok søndag oppstilling midt blant publikum under Trygve Slagsvold Vedums valgkampbesøk i Hemne. Ingen visste der og da hvem han var, eller hvilke hensikter han hadde.

Senterpartiet sentralt har meldt saken inn for PST (Politiets sikkerhetstjeneste).

— Vi følger vanlig rutine og varsler PST om episoder av denne typen. Det er en del av den verden vi lever i, sier generalsekretær Knut Olsen i Senterpartiet.

Han var en del av Trygve Slagsvold Vedums følge i Hemne søndag.

— Hvordan opplevde dere situasjonen?

— Det var en utrivelig situasjon med en ukjent person som var maskert, sier Olsen.

Posisjonerte seg

Settingen da mannen dukket opp under siste dag av Øradagganj, var at Hemne-ordfører Odd Jarle Svanem hadde en såkalt sofaprat med Vedum på scenen i teltet. Vedum hadde lagt inn besøk i Hemne i sin valgkampturné.

Litt ut i praten, kom en lokal revyskuespiller inn og «forstyrret» Svanem og Vedum med en planlagt sketsj. Da sketsjen var ferdig, fortsatte Svanem og Vedum praten, og noen minutter seinere dukket den maskerte mannen opp. Han sto ca. et kvarter på samme sted, litt på skrå fra scenen i teltet om lag ti meter fra Senterparti-toppen.

— Vi trodde derfor først at den maskerte mannen også var en del av programmet, men dette fikk vi etter hvert avkreftet fra de lokale arrangørene. Det var også folk fra arrangøren som posisjonerte seg like ved mannen i tilfelle noe skulle skje, sier Olsen.

Publikum, mellom 200 og 300 i tallet, forholdt seg rolig. Flere trodde mest sannsynlig, i likhet med Senterpartiets folk, at dette var en person som var en del av programmet.

Har fått et navn

— Sjekket dere om han var bevæpnet?

— Nei, det gjorde vi ikke.

— Hvordan reagerte dere på hakekorset på T-skjorta?

— Det ønsker jeg ikke å kommentere.

— Var det et tema at dette skjedde bare én dag etter 22. juli?

— Det har jeg heller ingen kommentar til.

ST vet at mannens identitet skal være kjent.

— Vi har fått opplyst et navn, uten at det er bekreftet, sier Olsen, som ikke ønsker å si noe mer om saken.

— Vi ønsker ikke å trigge andre til å benytte slike anledninger for å få oppmerksomhet, sier Knut Olsen.

Mannen gikk rolig vekk fra området før sofapraten med Svanem og Vedum var ferdig.

Trygve Slagsvold Vedum ønsker ikke å kommentere opptrinnet, men etter sofapraten bar han tydelig preg av at det var en situasjon han kunne ha tenkt seg å være foruten.

Ville ikke gi oppmerksomhet

Odd Jarle Svanem, som satt litt vendt bort fra posisjonen der den maskerte mannen sto, sier han trodde det var et reklamestunt.

— Jeg la selvsagt merke til ham, og trodde først at det var en som sto på stand i gata som skulle reklamere for sine T-skjorter. Det var det altså ikke. Men jeg så at lokale folk reagerte etter hvert og tok plass like ved ham, så jeg følte meg trygg, sier Svanem.

— Vurderte du å stoppe praten med Vedum?

— Jeg gjorde det, men konkluderte med at det kanskje var den type oppmerksomhet vedkommende var ute etter. Derfor ble ikke praten avsluttet, sier Svanem.

Klar til å gripe inn

Arne Ivar Ness, leder i Hemne Bondelag og en av dem som sto for søndagens arrangement i samarbeid med Senterpartiet, følte ikke situasjonen truende.

— Jeg ble oppmerksom på at noen tok oppstilling slik at de kunne gripe inn om noe skulle skje, så det var ingen truende situasjon, sier Ness.

— Hvordan opplevde du situasjonen?

— Jeg trodde det var noe som var planlagt, men forsto raskt at det ikke var det. Jeg ble kontaktet av Senterpartiets folk, som helt tydelig var i beredskap, sier Ness.

Det er ikke diskutert om arrangøren forfølger saken videre.

— Vi avventer eventuelle utspill fra Senterpartiet sentralt før vi foretar oss noe, sier han.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300