Tre år uten lappen etter fyllekjøring

Orkdal

Ei kvinne i 40-åra fra Orkdal er dømt til en betinget fengselsstraff på 36 dager, med en prøvetid på to år, for fyllekjøring. Kjøringa fant sted i et nabofylke.

Hun ble stoppet av politiet i januar i år, og hadde da en påvirkning over to promille. Normalt skal det gi ubetinget fengselsstraff, men kvinnen slipper å sone på betingelse av at hun gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring.

Kvinnen, som i retten kom med en uforbeholden tilståelse, må betale ei bot på 22 000 kroner og hun har mistet retten til å kjøre bil for en periode på tre år. Hun vedtok dommen på stedet.