To menn tiltalt for grov vold

Orkdal

To menn i 20-åra fra orkdal står tiltalt for å ha utøvd grov vold mot en annen person. Den aktuelle paragrafen omhandler vold som har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall, at det er begått mot forsvarløs person og av flere i fellesskap.

Den aktuelle episoden er fra desember i fjor, da de begge slo og/eller sparket en annen person. Fornærmede ble påført flere kutt i ansiktet og/eller brudd i neseskillevegg og/eller øyehule, ifølge tiltalen.

Det tas forbehold om at fornærmede vil legge ned påstand om erstatning når saken kommer opp i retten.