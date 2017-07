Godværet redda lensvikbæra

– Hvis jeg sammenligner med tidligere år, vil jeg anta at kiloprisen ligger fire-fem kroner over normalen akkurat nå, sa jordbærprodusent Per Selnesaunet i Selnesgrenda i Agdenes til ST den gang.

Selnesaunet hadde til sammen 15 mål med jordbær, og var blant dem som hadde kommet tidligst i gang med innhøstinga i Agdenes.

Da artikkelen sto på trykk, hadde han allerede hatt ti polakker som jordbærplukkere i to uker, men sa at virkelig fart ble det først den kommende uken.

– Det dårlige været har gjort at det har vært lite bær, men finværet de siste dagene gjør sitt til at det blir full aktivitet over helga, sa Selnesaunet, som også opplyste at hovednæringa var svineproduksjon.

Det dårlige været på Østlandet har ført til store avlingsskader i åkrene. Dermed øker kiloprisen, noe som er gunstig for produsentene i Trøndelag, som blir som småprodusenter å regne sammenlignet med de enorme åkrene som finnes i sørøst.

– Men jeg gleder meg ikke av den grunn. Jeg synes synd på produsentene der, avslutter Selnesaunet.