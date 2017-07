Sparket og dyttet politimann

Orkdal

En orkdaling i 20-åra må i september møte i retten tiltalt både for vold mot politiet og for å ha hindret en politimann i å gjøre jobben sin.

Det var en episode i februar som danner grunnlaget for tiltalen. Politiet ble da tilkalt til et offentlig sted i Orkdal fordi tiltalte var verbalt utagerende mot vakter på stedet. Han dyttet da politimannen og uttalte «kom igjen og prøv dere». Da han ble tatt med inn i cellevogna like etterpå, sparket han politimannen i armen.