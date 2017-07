Melding om «noe som kunne være en person» flytende i Orkla

Politiet rykket fredag kveld ut til Gjølme bru på Orkanger etter å ha fått melding om at en noe som kunne være en person, var observert flytende i Orkla.

Observasjonen skal ha vært gjort ved Bårdshaug bru.

Ifølge politiet kom meldinga klokka 20.45

- Meldinga gikk ut på at noe som kunne ligne på et menneske, fløt i elva. Vi sendte to patruljer og innsatsleder, og varslet også hovedredningssentralen. Ut fra det de observerte, har vi besluttet at det ikke vil bli iverksatt tiltak. Vi har snakket med vitner og melder, og har grunn til å tro at det ikke var et menneske, sier operasjonsleder ved Sør-Trøndelag politidistrikt til ST.