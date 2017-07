Politiet måtte trå til etter elgpåkjørsel

Klokka ti på ett natt til lørdag rykket politiet ut etter å ha fått melding om en elgpåkjørsel ved Frisbrua i Orkdal.

Elgen ble sterkt skadet, men var fortsatt i live etter påkjørselen.

- En patrulje fra politiet måtte avlive elgen, forteller operasjonsleder Trude Carlsson som medgir at det er sjelden politiet får slike oppdrag.

- Det er ikke vanlig at politiet gjør slikt. Men i og med at det var midt på natta, og at det kanskje ville tatt tid å få tak i viltnemnda, var det mest humant at våre folk tok hånd om det slik at dyret slapp å lide, sier Carlsson som tror at det påkjørte dyret var en av elgoksene som den siste tiden har streifet mellom Bårdshaug og Frisbrua.