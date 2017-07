Ska gi barna en fin festivaldag

Strandafestivalen har gått inn i sin andre dag, og lørdag formiddag er det barna som står i sentrum. De frivillige, som skal sørge for at barna får en fin opplevelse på stranda i Gammelosen, var tidlig på plass for å sjekke at alt er ryddig og rent til de minste kommer på besøk.

- Det ser bra ut etter festivalen i går, slår Mari Lian fast. Hun er leder for barnas dag på Strandafestivalen.

Barnas dag starter klokka 12, og det tilbys blant annet ponniridning, ansiktsmaling, kajakkurs og diverse strandleker.

Godt værvarsel

Værmeldinga for festivaldagene er blitt bare bedre og bedre, og nå har yr.no avlyst alt som smaker av regn. Meldingene går ut på at det blir sol og godvær hele dagen, med temperaturer opp mot 20 grader.