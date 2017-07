Hærverk i friluftsperle

Turstien rundt Gammelosen er et yndet friluftsområde for orkdalingene. Ikke bare kan man gå og løpe rundt osen, det er også lagt til rette for at man kan slappe av og sette seg ned på noen av de flotte tremøblene som er satt ut. Det er også mulig å grille flere steder rundt osen.

Men natt til lørdag ble den fine grillplassen på vestsida av Gammelosen ødelagt.

- Ikke guttestreker

ST har vært i kontakt med en turgåer som så hærverket lørdag morgen.

- De må ha brukt brekkjern for å få løs benkene. Så dette er rent hærverk, det er ikke bare guttestreker, sier STs leser som håper saken blir politianmeldt og at folk kontakter politiet dersom de har tips i saken.

Det er Nerøra vel som har brukt store summer og mye dugnadsarbeid på å skape en flott grillplass på vestsida av Gammelosen.