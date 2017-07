Flere klager på festbråk

Orkdal/Skaun

Varme sommerkvelder og festligheter er ikke alltid en like god kombinasjon, i hvert fall hvis det er tett mellom boenhetene.

I helga mottok politiet tre klager på festing og støy i forbindelse med privatfester.

Like før klokka 01.00 natt til lørdag kom den første klagen. Den kom fra Skaun fra en person som ikke fikk sove på grunn av naboens privatfest.

Andre klage kom inn klokka 21.00 lørdag kveld, da en fest på Gjølme utartet slik at det ikke gikk an for andre å sitte ute.

Vel to timer seinere kom det klage på roping, skråling og festing på en adresse på Orkanger.

Politiet hadde ikke ressurser til å sette inn ressurser på meldingene.