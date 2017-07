Hun blir nestleder for edru unge

Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom som arbeider mot rusproblemer og for fred, solidaritet, menneskeverd og en god ungdomstid.

Rusfritt alternativ

Den siste helgen i juli avholdt Juvente sitt 16. ordinære landsmøte på Rødde folkehøgskole i Melhus. Karianne F. Sveistrup fra Skaun, som har vært styremedlem i ett år og nå har rykket opp til nestlederplass, sier hun gleder seg til å ta fatt på oppgavene som ligger foran seg.

– Det er veldig hyggelig å få fornyet tillit fra landsmøtet. Jeg gleder meg til å få være med og bidra til å bygge organisasjonen og sørge for at vi vokser, slik at det rusfrie alternativet vi tilbyr skal nå frem til flere ungdommer, sier hun.

Fornøyd leder

Øyvind Kind Robertsen (24) er leder i organisasjonen, og er fornøyd med det nye styret.

– Vi har fått et styre med stor vilje til å gjøre Juvente til en bedre organisasjon, som ønsker å jobbe for flere og bedre aktiviteter og politisk synlighet og påvirkning. Karianne har gjort en kjempeinnsats i styret det siste året, og kommer til å bli en god nestleder, sier Robertsen.

Det øvrige styret består av Petter Holstad, John-Erik Forland Mo, Sondre Emil Sandal, Christina Babington og Inga Pareliussen Austnes. Som varamedlemmer ble Kaja Mæsel Wadkin, Helene Eriksen og Anja Therese Skavåsen valgt.